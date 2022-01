Da Rihanna a Laura Pausini, ecco i dischi più attesi del 2022

Nel 2022 la musica si risveglia, con una pioggia di dischi in uscita. Dopo ben sei anni di silenzio pare che Rihanna sia pronta a tornare sulla scena musicale con un progetto discografico nuovo di zecca, così come Beyoncé che nei prossimi mesi sfornerà un album di inediti. Grande attesa anche per Elodie, Tommaso Paradiso, Laura Pausini, Eros Ramazzotti e tanti altri...

Leggi Anche Elodie al lavoro sul nuovo album, ci sono anche Elisa e Mahmood

Sul fronte internazionale il ritorno più atteso è quello di Rihanna, il cui ultimo lavoro risale al lontano 2016 ("Anti"). Il 2022 sembra essere l'anno buono per il suo nono album, dal titolo provvisorio R9. Dopo i rinvi dovuti in parte alla pandemia la popstar potrebbe finalmente tornare dal suo pubblico e i fan sperano di poter segnare presto una data definitiva sul calendario.

A cinque anni da "Lemonade" e dopo circa due anni in studio, anche Beyoncé ha dichiarato di avere quasi ultimato il suo nuovo disco senza però svelare la data di uscita. E il 2022 segnerà il ritorno di un'altra grande regina: Madonna. Sul suo profilo Instagram ha infatti condiviso una foto in studio e promesso "sorprese in arrivo per il nuovo anno". Album in dirittura d'arrivo anche per i Red Hot Chili Peppers (dopo "The Getaway" del 2016), per i Cure e per i Placebo. Il 2022 sarà anche l'anno di Björk, Cardi B., Kendrick Lamar e The Weeknd.

E se il mercato discografico statunitense è in fermento, anche quello italiano non scherza. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, tantissimi Big di casa nostra sono pronti a farci cantare e ballare. Tra questi Eros Ramazzotti, che via social ha annunciato l'arrivo del nuovo album e del tour, e la collega Laura Pausini con il dodicesimo disco in uscita entro l'anno.

Fuori il 14 gennaio il primo album di Mara Sattei "Universo", prodotto da tha Supreme e data già fissata anche per Elisa, che il 18 febbraio presenterà il doppio disco "Ritorno Al Futuro/Back To The Future". Cesare Cremonini le raggiungerà il 25 febbraio con "La ragazza del futuro", mentre il 4 marzo Tommaso Paradiso debutterà da solista con l’album “Space cowboy” anticipato da cinque brani, fra cui “La stagione del cancro e del leone”.

Jovanotti ha aperto la strada del suo nuovo progetto "Il disco del sole" con alcuni inediti, che però non saranno racchiusi in una classica tracklist per adattarsi alle esigenze dell'ascolto in streaming. Disco in arrivo anche per Elodie, anticipato dal singolo "Vertigine", per Giorgia, a tre anni da "Pop Heart" e per Daniele Silvestri, che presenterà dal vivo il nuovo lavoro il prossimo autunno nei teatri.