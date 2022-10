The Kolors perdono un pezzo ma Stash tranquillizza i fan: "Non ci stiamo sciogliendo"

Daniele Mona , tastierista del gruppo, ha deciso di abbandonare al termine del tour che li ha visti protagonisti quest'estate. Lo ha comunicato lui stesso con un post su Instagram. "E' arrivato per me il momento di prendere un'altra strada - ha scritto -. Per me è purtroppo arrivato il momento di chiudere il mio capitolo 'The Kolors' e iniziarne uno nuovo. Continuerò comunque a fare musica perché la musica è la mia vita". Una separazione comunque in armonia, visto che uno dei primi commenti è di Stash che gli dice: "Saremo per sempre fratelli!".

I The Kolors restano così in due, Stash Fiordispino e Alex Fiordispino. Perdere un terzo del gruppo non è uno scherzo e anche se Stash è sempre stato il volto del gruppo è chiaro che la chimica del loro sound era data dall'unione di tutti e tre e, in questo, i synth di Daniele Mona erano fondamentali. Non è chiaro se verrà sostituito in pianta stabile oppure no, è ancora troppo presto probabilmente per una decisione in tal senso.

I The Kolors sono stati fondati a Milano nel 2009, facendosi conoscere nel circuito dei locali milanesi, in particolare diventando la resident band di un locale mitico (ormai chiuso - ndr), "Le scimmie". E' così che si fanno le ossa, compongono e pubblicano le prime canzoni e riescono a fare da gruppo di apertura al concerto di una band di fama internazionale come i Gossip di Beth Ditto. Ma è nel 2015 che fanno il salto di scala. Questo avviene con la partecipazione ad "Amici". Sin dalle prime uscite fanno capire a tutti di essere di un'altra categoria e alla fine vincono quell'edizione in scioltezza. Arriva poi il primo album, "Out", dai risultati clamorosi, e il secondo, "You", che pur essendo un ottimo album non replica il grande successo dell'esordio. I The Kolors capiscono che è il momento di cercare una nuova strada. Iniziano così a comporre in italiano affrontando un percorso che, partendo dalla partecipazione al Festival di Sanremo del 2018 con "Frida (mai, mai, mai)", li vede pubblicare periodicamente nuovi singoli. Tra questi "Pensare male" con Elodie, "Non è vero" e "Cabriolet panorama", in cui emerge tutto il loro amore per l'immaginario degli anni 80.

Adesso l'avventura imbocca un nuova strada, in cui Daniele Mona non sarà più un compagno di viaggio. "Buona musica nella tua nuova avventura… ti aspetteremo sempre su quel palco… e anche giù dal palco! Te voglij bene!" scrive Stash all'ex compagno e intanto tranquillizza i fan con un video social. "Tranquilli ragazzi, non ci stiamo sciogliendo - dice con la didascalia #TheKolors Power Trio -. Noi torniamo alla formazione chitarra, basso e batteria" e vengono taggati Alex Fiordispino e il bassista Dario Jacuzzi. Cambio di suond in vista?