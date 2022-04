Il "Blackout" dei The Kolors ha i colori degli anni 80

Ultimo in ordine di tempo di una lunga serie di singoli che ha caratterizzato il percorso della band negli ultimi tre anni, il brano si inserisce in maniera coerente in quel mondo musicale che vede gli anni 80 come principale fonte di ispirazione . Un riferimento evidente anche nella grafica della cover del singolo e del video che lo accompagna, girato a Milano.

Per Stash è davvero un momento ricco di progetti e soddisfazioni personali. In giuria nel serale di "Amici 21", ha annunciato qualche giorno fa che prestò diventerà papà per la seconda volta. E adesso il nuovo singolo della band, ulteriore tassello in un mosaico più ampio che i Kolors stanno costruendo ormai da tempo.

", uscito nel 2015 in seguito alla vittoria proprio ad "", e il suo successore, "", pubblicato nel 2017, nel 2018 è arrivata la svolta con la partecipazione al Festival di Sanremo con "", prima canzone scritta in italiano. Da quel momento il percorso del gruppo è proseguito mettendo in pista un singolo dopo l'altro, da "Pensare male", con Elodie, a "", "" e "". "" era stato l'ultimo pubblicato, sul finire del 2021, prima di questa nuova uscita.

Il video ufficiale presenta una versione estesa del pezzo, arricchita da un reprise pienamente in stile The Kolors, ed è stato girato a Milano (città dove i tre ragazzi hanno iniziato a muovere i primi passi nei locali dal vivo nel 2009).