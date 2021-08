The Edge compie 60 anni, le curiosità sul chitarrista degli U2 

The Edge , all'anagrafe David Howell Evans , raggiunge il giro di boa dei 60 anni. Nato a Londra l'8 agosto 1961 da genitori gallesi, è cresciuto a Dublino. Ed è proprio nella capitale irlandese, tra i banchi di scuola della Mount Temple Comprehensive School, che ha conosciuto Bono, Adam Clayton e Larry Muller Jr con cui ha dato il via alla leggenda rock degli U2.

La nascita degli U2 - Che l'adolescente David e suo fratello Dick leggessero l'annuncio affisso da un certo Larry Miller, alla ricerca di un chitarrista per formare una rock band, è stato un vero colpo di fortuna. Entrambi i fratelli Evans vengono presi, ma nel 1978 Dick decide di abbandonare l'impresa. Nasce così la formazione classica di quello che era destinato a diventare uno dei gruppi più amati della storia della musica.

Cosa significa "The Edge" - Conosciuto da milioni di fan con The Edge, Evans deve il suo soprannome principalemte al suo profilo del viso, particolarmente spigoloso e affilato. Ma c'è dell'altro. In italiano, l'espressione inglese "on the edge" può essere tradotta "al limite", con riferimento alla sua capacità di portare le sue sperimentazioni con la chitarra fino ai limiti del possibile.

Premi e riconoscimenti - Chissà se il liceale Evans avrebbe mai potuto immaginare quanti premi e riconoscimenti avrebbe portato a casa The Edge in oltre 40 anni di carriera insieme agli U2. La rivista Rolling Stone l'ha inserito al 38esimo posto nella classifica dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi. Inoltre è stato uno dei pochi artisti a potersi esibire all'interno della cappella Sistina. Con la sua band ha raggiunto traguardi straordinari tra 200 milioni di dischi venduti, 2 Golden Globe, 22 Grammy Awards (un record per una band) e 2 nomination ai Premi Oscar come Miglior canzone originale. Sono stati in vetta alla Billboard Chart per 4 decenni consecutivi e hanno detenuto per otto anni il record di spettatori (7.272.046 in 110 date) e di incassi (736.421.584 dollari) per un tour musicale. Dal 2005 fanno parte della Rock and Roll Hall of Fame.



Vita privata: 5 figli e 2 matrimoni - Con Aislinn O’Sullivan, conosciuta a scuola, The Edge ha avuto 3 figlie Hollie, Arran e Blue Angel. La coppia si è sposata nel 1983 per poi dirsi addio 7 anni dopo. Nel 1993 il chitarista ha conosciuto la ballerina e coreografa Morleigh Steinberg, ingaggiata per esibirsi durante lo Zoo Tv Tour. Si sono fidanzati nel 1993 per poi sposarsi nel 2002. Dal loro amore sono nati Levi e Sian.

L'impegno sociale con Bono - Il sodalizio tra The Edge e Bono funziona tanto nella musica quanto nell'impegno sociale. La band si è sempre occupata della questione irlandese e dei diritti civili, temi di buona parte della loro produzione musicale. Sia Evans che il frontman sono stati a un passo dall'abbandonare il gruppo per motivi religiosi: per fortuna Larry Muller Jr e Adam Clayton sono riusciti a fermarli!

Potrebbe interessarti anche: