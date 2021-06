Inno Euro 2020, gli U2 e Martin Garrix hanno copiato i Pinguini? | Zanotti ci ride su: "Chiamatemi l'Al Bano di Albino!"

"We are the people" è l’inno ufficiale degli Europei 2020. Già dalla partita inaugurale dell'11 giugno con l'Italia protagonista, la canzone di Martin Garrix, Bono Vox e The Edge è diventata un tormentone. La matrice U2 è chiara e indiscutibile, tra la ritmica e il suono della chitarra di Edge, ma dopo il ritornello cantato da Bono c'è un refrain musicale che suona familiare, pure troppo: la somiglianze con il jingle di "Ringo Starr" , il brano portato a Sanremo 2020 dai Pinguini Tattici Nucleari , è davvero palese. "Chiamatemi l'Al Bano di Albino" è stato il commento ironico di Riccardo Zanotti , leader della band bergamasca.

Le note di "We are the people" hanno riecheggiato per la prima volta per i sedicimila spettatori presenti allo stadio Olimpico di Roma conquistando tutti per la melodia e il testo. Il brano è stato scritto dal celebre dj e producer Martin Garrix, insieme al leader degli U2 Bono Vox e dal fido chitarrista The Edge. I tre artisti non erano presenti allo stadio per l'inaugurazione degli Europei di calcio, e la loro performance è stata virtuale.

Dopo "la prima" della canzone, in Italia è scoppiato subito "il caso" sui social: a tantissimi quella marcetta di trombette sintetiche dell'inno di Euro 2020 ricordava troppo "Ringo Starr", il tormentone sanremese dei Pinguini tattici Nucleari. E' arrivata via Facebook il commento di Zanotti alla vicenda e, come nello stile della stessa band, è stata molto ironica. Il frontman del gruppo ha scritto riferendosi all’accusa di plagio all’inizio degli anni 90 mossa da Al Bano contro Michael Jackson, reo di aver copiato la sua "I cigni di Balaka" per la canzone "Will you be there".