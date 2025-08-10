Proseguendo nello spirito di collaborazione avviato con il loro precedente album, Ohio Players — che includeva contributi di artisti come Beck e Noel Gallagher — The Black Keys hanno scelto un approccio diverso per "No Rain, No Flowers", preferendo lavorare più da vicino con cantautori da loro a lungo ammirati, piuttosto che con altri performer.

A tale proposito Dan spiega: “Avevo lavorato con Rick Nowels all’album "Ultraviolence" di Lana Del Rey. Non avevamo mai davvero collaborato con un tastierista o con qualcuno che scrivesse al pianoforte come fa lui, ma è scattato subito qualcosa.”

Patrick aggiunge: “Volevamo andare direttamente alla fonte — essere nella stanza con persone conosciute per le loro capacità di scrittura. Daniel Tashian è stata una delle prime persone che ho conosciuto dopo essermi trasferito a Nashville, e siamo fan di Scott Storch da sempre.”

Dan conclude: “Questo album è stato davvero curato con tanto impegno e amore. Speriamo che si senta.”