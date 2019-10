"The Batman" ha trovato la sua Catwoman: sarà Zoe Kravitz

Dimentichiamo per un attimo il "Joker" con Joaquin Phoenix e pensiamo invece al nuovo Batman che vedremo a giugno 2021. Un altro tassello importante si aggiunge al film diretto da Matt Reeves : sarà Zoë Kravitz a indossare la tuta di Catwoman nel film. In passato, il personaggio dei fumetti della DC Comics che ha rubato il cuore dell'Uomo Pipistrello era stata interpretata al cinema da Anne Hathaway , Halle Berry e Michelle Pfeiffer .

Dopo la notizia diramata da Variety, l'indizio ufficiale è arrivato dal regista che ha twittato una gif che raffigurava Zoe Kravitz. L’attrice trentenne,, aveva doppiato proprio Catwoman in. Oltretutto il ruolo arriva un po' come piccola grande rivincita per lei, che non era riuscita a ottenere la stessa parte ne "Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno", capitolo finale della trilogia di Christopher Nolan. Allora la produzione non le aveva concesso il provino visto che aveva giudicato il suo stile troppo "urbano" (Zoe attribuì quella decisione alle sue origini etniche).

Per il momento non sono stati diffusi molti dettagli sul nuovo "The Batman". Dopo l'addio di Ben Affleck, Robert Pattinson è stato confermato nei panni del nuovo paladino di Gotham e nel cast ci sarà anche Jeffrey Wright, che interpreterà il commissario Gordon. Si parla da tempo del coinvolgimento di Jonah Hill ("The Wolf of Wall Street") che dovrebbe interpretare un villain del film (molti ipotizzano si tratti del Pinguino).