"The Batman": Bruce Wayne di Robert Pattinson è ispirato a Kurt Cobain

"The Batman" arriverà nei cinema il 3 marzo 2022 per mostrarci una nuova versione del personaggio DC interpretato questa volta da Robert Pattinson . Ne abbiamo già avuto un piccolo assaggio attraverso un trailer molto cupo che dipinge l'uomo pipistrello in una maniera diversa delle precedenti trasposizioni cinematografiche. A questo si aggiungono le interessanti dichiarazioni del regista Matt Reeves , che in un'intervista a Empire ha rivelato che, in fase di sceneggiatura per il protagonista avrebbe preso ispirazione da Kurt Cobain...

Ad accompagnare e amplificare l'atmosfera del trailer ci sono poi le note di una versione orchestrale di "Something in the Way" dei Nirvana (da "Nevermind"), uno dei brani più celebri della band grunge americana. "E’ stato allora che ho pensato che, invece di rendere Bruce Wayne il playboy che siamo abituati a vedere, c'era un'altra versione del personaggio: l'uomo che aveva attraversato una grande tragedia e si era autorecluso. Così ho cominciato a individuare delle analogie con 'Last Days' di Gus Van Sant e a pensare a quella versione inventata di Kurt Cobain chiuso in una casa in rovina", ha raccontato Matt Reeves.

Il film del 2005 (presentato a Cannes) ricostruiva gli ultimi giorni di Cobain, una marcia verso la morte. Come spiega il regista: "In quel film potevi davvero vedere la sua vulnerabilità e disperazione, ma anche intuire la sua forza. Ho pensato che fosse un buon mix dei due elementi. E poi somiglia a Kurt Cobain là, perché ha un look da rockstar. Nello stesso tempo, però, ti rendi conto che potrebbe anche essere un uomo che si è autosegregato".

Robert Pattinson interpreta il nuovo Batman IPA 1 di 8 IPA 2 di 8 IPA 3 di 8 IPA 4 di 8 IPA 5 di 8 IPA 6 di 8 IPA 7 di 8 IPA 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: