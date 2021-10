"The Batman", Robert Pattinson nel nuovo oscuro trailer: "Sono vendetta"

"Sono vendetta" dice Robert Pattinson nei panni dell'Uomo Pipistrello, nel nuovo film diretto da Matt Reeves . Il trailer di "The Batman" , che mostra una Gotham City sempre avvolta nel buio più totale, è stato presentato al DC Fandome di Los Angeles, facendo crescere l’attesa per il film che uscirà nei cinema italiani a marzo 2022.

Accompagnato dallo straniante sound di "Something In The Way" dei Nirvana, il trailer dalla cupa atmosfera ci mostra per la prima volta l’Alfred di Andy Serkis ma offre anche uno sguardo a Catwoman e Pinguino, interpretati rispettivamente da Zoe Kravitz e Colin Farrell.

Nel cast del film che non è in alcun modo collegato ai precedenti usciti e dedicati al Cavaliere Oscuro ci sono anche Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon, John Turturro in quello di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard come Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson, Barry Keoghan come Stanley Merkel e Jayme Lawson nei panni di Bella Reál.