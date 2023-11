Thasup ancora in ospedale per attacchi d'ansia: "Situazione non più gestibile"

Thasup è stato ricoverato in ospedale per attacchi d'ansia, un problema a cui purtroppo il rapper e produttore 22enne non è nuovo.

Tgcom24

ThaSup in ospedale In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram provato, l’artista dal lettino d'ospedale ha spiegato: "Mi chiedete tutti che succede, nulla che non sapete già, lo dico in tutte le canzoni. L'ansia non è più gestibile per me e mi sta togliendo qualche anno di vita, proverò con tutte le forze a farla sparire e tornare a fare quello che amo". Thasup ha poi tranquillizzato i fan, chiarendo che la musica non l'abbandona neanche in corsia: "Comunque sto bene. Sto cucinando la trap anche dall’ospedale".

Tradito dalla fidanzata mentre era ricoverato Il produttore da record, proprio durante il precedente ricovero aveva sfornato "6itch 2", un amaro sfogo dedicato alla sua ex che lo aveva lasciato proprio in quei giorni difficili: "Ero qui a curarmi, tra una settimana sarei tornato a casa. Lei è partita 10 giorni e mi ha tradito con un bagnino, mentre io sono ricoverato per problemi gravi. Io non so se riuscirò a superare questo schifo. Mi sono stancato di stare male, è una vita che sto male, non la supererò, non ho le forze. Giuro che io non lo so sul serio se riuscirò a superarla, dopo 3 anni".