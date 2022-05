Terraforma 2022, settima edizione tra elettronica, arte contemporanea e sostenibilità ambientale

Dall'1 al 3 luglio torna Terraforma, il visionario festival e che esplora lo spazio interdimensionale fra l’elettronica sperimentale, le forme più avanzate dell’arte contemporanea, le evoluzioni teoriche dell’architettura e i nuovi orizzonti della sostenibilità ambientale.

Giunto alla settima edizione, prodotto da Threes Productions in collaborazione con la Fondazione Augusto Rancilio e con il sostegno di Bottega Veneta, il festival anche quest’anno si svolge nei giardini e nel parco della settecentesca e maestosa Villa Arconati - FAR alle porte di Milano, che si trasforma per l’occasione in un luogo sospeso oltre lo spazio e il tempo per accogliere gli artisti più interessanti della scena internazionale e una comunità globale in continua evoluzione.