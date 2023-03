Terence Hill torna Trinità: in preparazione un nuovo western con l'iconico personaggio

Il nuovo film

In un'intervista al Corriere, Terence Hill, all'anagrafe Mario Girotti, ha raccontato che in estate inizierà a girare in Abruzzo "Trinità, la suora e la Pistola", ispirato a una storia vera in cui introduce anche un personaggio storico, Billy The Kid (la Pistola). E sarà anche regista. Un film dal sapore antico, in cui l'attore decide di ritornare nel ruolo che gli ha dato fama e successo.