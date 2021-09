Terence Hill torna al vecchio amore e si ributta nel western

Dopo oltre 250 episodi e oltre 20 anni dalla messa in onda della prima puntata, Terence Hill ha girato la sua ultima scena di "Don Matteo", una delle più longeve serie tv italiane. Ma nonostante i suoi 82 anni l'attore non vuole fermarsi. In un'intervista a Sorrisi e Canzoni, il produttore Luca Bernabei ha svelato: "L’anno prossimo faremo insieme due film: uno di Natale e un western". Notizia quest'ultima che riaccenderà di certo i cuori dei fan di alcuni cult di genere interpretati in coppia con Bud Spencer ...

Leggi Anche Terence Hill, in Germania apre un museo dedicato alla sua carriera

Un addio alla serie, almeno per il momento, per Terence Hill che ha trovato il successo con i western comici in compagnia dell'amico Bud Spencer. Mario Girotti e Carlo Pedersoli sono stati protagonista di 18 pellicole girate fra il 1967 ed il 1985, e alcune sono diventate capisaldi degli "spaghetti western. I due sono amatissimi non solo in Italia ma anche in Germania, che ha aperto due musei dedicati a loro e organizza un evento itinerante (lo “Spencer-Hill Festival”) che dal 2001 raccoglie fan da tutto il mondo.

Il “Terence Hill Museum” è stato inaugurato nel 2019 a Lommatzsch (paese di origine dei suoi nonni materni) per gli 80 anni dell’attore di origini veneziane. Nel 2021 ha aperto a Berlino il “Bud Spencer Museum”, per celebrare l’attore di origini napoletane scomparso a 86 anni nel 2016.