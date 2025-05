Addio a Teo Ciavarella, pianista anche per Dalla e Capossela

Teo Ciavarella era originario della provincia di Foggia, ma da decenni viveva e lavorava a Bologna. "Se ne va una figura importante per Bologna - dicono il sindaco Matteo Lepore e l'assessore alla cultura Daniele Del Pozzo - città in cui aveva scelto di vivere e dove ha svolto attività concertistica, didattica e di promozione culturale. Compositore di fama internazionale, ha dedicato tutta la sua vita alla musica, sia da solista che in collaborazione con i più grandi artisti italiani, tra cui anche Lucio Dalla".