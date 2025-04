È morto Roberto De Simone, maestro del folklore napoletano

È morto nella sua casa di Napoli il maestro Roberto De Simone. Il noto musicista, compositore, regista e studioso delle tradizioni popolari, aveva 91 anni e da poche settimane era stato dimesso dall'ospedale dove era stato ricoverato per alcuni problemi di salute. Con il maestro c'erano, tra gli altri, la sorella Giovanna e il nipote Alessandro. In corso di allestimento i funerali che, in attesa di conferme da parte della famiglia, dovrebbero tenersi nella giornata di mercoledì.