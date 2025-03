Addio a Gianfranco Barra, caratterista di razza amato dai grandi registi

A confermare la sua versatilità, i ruoli in film drammatici come "Domani accadrà" di Daniele Luchetti o "Il muro di gomma" di Marco Risi, che poi lo rivolle per la commedia "Nel continente nero". Negli anni 90 Barra ha prestato il volto anche alla fiction tv, in serie come "Il barone" e "Positano", dedicandosi poi ancora a film impegnati come "Giovanni Falcone" di Giuseppe Ferrara o commedie all'italiana come "Panni sporchi" di Mario Monicelli. Diretto da Ezio Greggio in "Svitati", ha recitato anche in produzioni internazionali come "Il talento di Mr. Ripley" di Anthony Minghella e "Heaven" di Tom Tykwer, e di nuovo con i Vanzina ne "Il pranzo della domenica", tornando poi al piccolo schermo per le serie "Benedetti dal Signore", "Un ciclone in famiglia", "L'onore e il rispetto". Tra le ultime interpretazioni, "Nero bifamiliare" di Federico Zampaglione e "La cena per farli conoscere" di Avati.