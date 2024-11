L'attore e regista teatrale Enrico Tavernini è morto a 57 anni

Tra i lasciti di Enrico Tavernini spicca un laboratorio teatrale per studenti delle scuole di Riva del Garda, da lui creato vent'anni fa e che continua a essere gestito da altri artisti locali. "Sono profondamente colpita e rattristata dalla scomparsa di Enrico Tavernini, un attore, performer e autore teatrale di grande valore, che ha collaborato per anni con il Comune e la biblioteca di Riva del Garda, in particolare con la rassegna Apparizioni”, ha scritto la sindaca di Riva, Cristina Santi, in un lungo post. “Enrico era una delle persone più vivaci e piene di energia che avessi mai conosciuto, dotato di una creatività infinita, originale e ricca di significato. Con la Compagnia delle Nuvole ha dato tanto a tutti noi, e sono certa che ora, tra le nuvole, continuerà a vivere nella gioia e nell’armonia".