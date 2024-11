E' morto Fratello Metallo, il frate rock famoso per le esibizioni ai Gods of Metal

E' morto a 78 anni padre Cesare Bonizzi, conosciuto nel mondo della musica heavy metal come "Fratello Metallo" o più semplicemente "frate rock", per la sua passione per il genere e le sue canzoni che usava dagli Anni Novanta come strumento di evangelizzazione e preghiera. Francescano, dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, si era esibito in diverse edizioni dei Gods of Metal. Il religioso, nativo di Offanengo (Cremona), è deceduto nell'infermeria del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Bergamo, nella cui chiesa giovedì il 21 novembre, alle 15, si terranno i funerali.