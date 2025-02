Al Teatro Franco Parenti "Il Ministero della Solitudine", riflessione su un disagio sociale dell'epoca contemporanea

Sul palco cinque attori, cinque solitudini, intese innanzitutto come incapacità, difficoltà del desiderio – oggetto non controllabile per definizione – a trovare una corrispondenza, avendo in sé una speranza troppo alta, spericolata o eccessiva, per potersi mai realizzare. O ancora solitudini in cui si sprofonda perché ciò che è successo è irrecuperabile e non interessa a nessuno.