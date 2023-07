Arcimboldi, presentata la nuova stagione: grandi nomi per un teatro che guarda al futuro

Un cartellone ricco e vario, che punta su grandi nomi e grandi spettacoli internazionali sulla scia di una stagione appena conclusa che ha fatto segnare numeri davvero importanti: 406.000 spettatori sono entrati al TAM per vivere 86 eventi in cartellone, per un totale di 232 alzate di sipario di cui 138 repliche sold out. Il 60% degli spettacoli ha registrato il tutto esaurito. Tra i titoli in programma da settembre ci saranno " Phantom of the Opera ", " The Rocky Horror Picture Show " con l'edizione del cinquantenario, " Peter Pan " con Giò Di Tonno e lo spettacolo di danza " Roberto Bolle & Friends ". E poi tanti concerti, one man show e le nuove puntate di " Zelig ".

"Here Comes the TAM" è lo slogan scelto dal teatro milanese per rappresentare questa nuova stagione. Un gioco di parole che cita la celebre canzone dei Beatles e rende bene l'idea di come questa realtà possa essere un raggio di sole nella proposta culturale della metropoli lombarda. Nel corso conferenza stampa tenutasi sul palco del teatro sono stati annunciati i nuovi spettacoli ma anche i progetti di una realtà che non si limita a mettere in scena qualche titolo e andare avanti con il pilota automatico. Il TAM è sempre in movimento: ha offerto residenza all'Orchestra Filarmonica, all'Accademia Ucraina di Balletto, alla Scuola del Teatro Musicale, ci sono i due ristoranti, il foyer e gli spazi comuni sono spesso utilizzati per mostre. E poi c'è sempre un occhio attento alla sostenibilità ambientale e al tenere il teatro al passo con i tempi. Ma andiamo con ordine.

Il cartellone Si comincia il 2 settembre con cinque repliche del Volo, per la prima volta in Italia in un teatro e non in un'arena, e si chiude a maggio con Arturo Brachetti, ma il cartellone è ancora aperto a nuove aggiunte. Dal 28 al 30 ottobre torna "Bolle & Friends", con Roberto Bolle che ormai è diventato una sorta di testimonial del teatro. Tra gli spettacoli in programma molta attesa per "Jean Paul Gaultier Fashion Freak Show", a marzo, che mette in scena la vita e l'arte del celebre stilista in forma di sfilata e commedia musicale. La serata “Callas 100” (28 settembre): Laura Morante sarà la voce narrante della serata "Callas 100" (28 settembre) che vderà protagonisti grandi nomi della musica internazionale. Il ritorno di "Zelig" a novembre. Ci sono poi gli one man show di Enrico Brignano, Panariello vs Masini, Pio e Amedeo, Edoardo Leo, Alessandro Siani, Max Angioni, Angelo Duro... Sempre per la danza ci saranno poi i balletti dell’AUB ("Lo schiaccianoci" e "Il lago dei cigni"), il ritorno di Daniel Ezralow con "Open".

I concerti Ancora aperto il cartellone concerti che comunque già ora vede appuntamenti di grande richiamo: Gilberto Gil e Robert Plant, Massimo Ranieri, Europe, Vinicio Capossela, Elio e le storie tese e Stefano Bollani...

I musical Ad aprire la stagione dei musical arriva, dall'11 ottobre, "Phantom of the Opera", con protagonista la star di Broadway Ramin Karimloo. Nel suo cinquantenario torna il "Rocky Horror Show", dal 28 novembre. E poi dal 21 dicembre sarà la volta di "Peter Pan", una produzione del teatro stesso con Giò Di Tonno nel ruolo di Capitan Uncino, mentre per quello di Peter Pan si attende una sorpresa. Arriverà poi il kolossal "Divina Commedia Opera Musical". A febbraio una novità assoluta: "Mare fuori", spettacolo dalla serie tv con alcuni degli interpreti del cast originale