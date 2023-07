Festival dei due Mondi di Spoleto, chiusa la 66esima edizione

Con il tradizionale concerto finale si è conclusa a Spoleto la 66esima edizione del Festival dei due Mondi.

In piazza Duomo l’orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia ha eseguito i “Canti di un giovane in viaggio” e la sinfonia numero 1 in re maggiore “Titano” di Gustav Mahler, con il mezzosoprano Sasha Cooke. Il Festival conclude con oltre 26.000 biglietti emessi e circa 675.000 euro di incasso. Dei 58 titoli in cartellone per 203 rappresentazioni; piu' di due terzi hanno segnato il tutto esaurito. Sold out di Alessandro Baricco, con “Tucidide contro Melo”, presentato in anteprima assoluta, andato in scena di giovedì con Piazza Duomo gremita da 2.500 spettatori. Tutto esaurito anche per il concerto di Cameron Carpenter alla Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi e per le 110 sessioni di “Le Bal de Paris”.