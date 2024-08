Taylor Swift non si ferma, confermati i cinque concerti a Londra

Le due persone fermate dalla polizia austriaca avevano in mente di colpire proprio in una delle tre serate in cui è in programma lo show. Il primo arresto è stato effettuato in un piccolo centro a un'ora di auto da Vienna, Ternitz. Il sospettato terrorista è un diciannovenne residente nella Bassa Austria, la cui identità non è stata rilevata ma è stato reso noto che aveva giurato fedeltà all'Isis. Il direttore generale per la pubblica sicurezza presso il Ministero degli Interni austriaco, Franz Ruf, in una conferenza stampa ha spiegato che le indagini avevano rilevato "attività preparatorie" per un attacco da parte del diciannovenne. Le forze dell'ordine hanno quindi arrestato il giovane e sequestrato "sostanze chimiche" sospette. Stando alle indagini l'uomo si era radicalizzato su internet. "Ha reso una piena confessione e ha dichiarato che intendeva commettere un attentato utilizzando esplosivi e armi da taglio", ha dichiarato Omar Haijawi-Pirchner, direttore dei servizi di intelligence (Dsn), in una conferenza stampa. "Il suo obiettivo era uccidere se stesso e un gran numero di persone durante il concerto". L'adolescente, secondo il Mirror, avrebbe inoltre pianificato di guidare un'auto contro 20mila fan fuori dallo stadio prima di attaccare con machete e coltelli. Il secondo sospetto è stato arrestato a Vienna e secondo i media locali avrebbe 17 anni anche se le autorità non hanno fornito ulteriori informazioni.