Taylor Swift, addio al dark: eccola colorata e spensierata con "ME!"

Sui social Taylor Swift aveva seminato molti indizi, alla fine la sorpresa è stata svelata. Ed è un vero e proprio cambiamento, una rivoluzione. La cantante dice addio alle atmosfere dark e torna al pop. "Me!" è infatti il nuovo singolo, coloratissimo, in collaborazione Brendon Urie dei Panic! At The Disco. Il video appena lanciato conta milioni di visualizzazioni. E siamo solo all'inizio.