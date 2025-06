Al TAM Teatro Arcimboldi arriva "Titizé - A venetian Dream", viaggio onirico tra clowneria e acrobazie

Arriva al TAM Teatro Arcimboldi di Milano "Titizé - A venetian Dream". Lo spettacolo, in scena da 17 al 19 giugno, ultima creazione della Compagnia Finzi Pasca, mescola il linguaggio della Commedia dell’Arte con affascinanti macchine sceniche fondendo tradizione e innovazione in un sorprendente connubio tra clowneria, linguaggio del corpo e acrobazia. Con un cast di dieci talentuosi interpreti, tra cui acrobati, attori e musicisti, lo spettacolo invita a immergersi nell’essenza di Venezia, dove il passato e il presente si mescolano in un unico affascinante racconto e le storie, sparse come conchiglie sulla spiaggia, ognuna con la sua bellezza e il suo mistero, si ricompongono in un prezioso mosaico.