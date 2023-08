"Negli ultimi quattro anni ho sofferto di anoressia nervosa, di cui sono stata riluttante a parlare perché, dopo essere diventata sobria all'età di 20 anni, limitare il cibo mi è sembrato l'ultimo vizio a cui sono riuscita ad aggrapparmi," aveva detto Tallulah Willis a Vogue a maggio. Tallulah ha spiegato che all'età di 25 anni è entrata in una struttura di trattamento a Malibu per affrontare sia il disturbo alimentare che la depressione con cui conviveva. "È stata un'esperienza in gran parte terapeutica. Mi è stato anche diagnosticato l’ADHD (disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività, ndr) e ho iniziato a prendere farmaci stimolanti. Mi sono sentito intelligente per la prima volta, ma ho anche iniziato a godermi l'effetto collaterale di soppressione dell'appetito dei farmaci". Tallulah ha detto che "come tante persone con disturbi alimentari, il senso di se stesso è andato in tilt". L aragazza ha raccontato che quando la incontrano le persone dicono: "'Oh wow!', che poi subito si trasforma in 'Stai bene?'.

Tellulah e la malattia di Bruce Willis

Tellullah ha raccontato le prime avvisaglie della malattia del padre: "Tutto è iniziato con una vaga mancanza di reazioni che la famiglia attribuì alla perdita di udito". Quando i segnali si fecero più acuti, lei la prese a livello personale e pensò che il padre avesse perso interesse in lei per via della nuova famiglia che si era fatto con la moglie Emma Heming Willis e i loro due figli."La mia mente di adolescente si torturava con conclusioni errate: non sono abbastanza bella per mia madre, non sono abbastanza interessante per mio padre". La ragazza ha spiegato anche che inizialmente ha affrontato il declino del padre evitandolo e rifiutandolo allo stesso tempo, proprio lo stesso periodo in cui soffriva di anoressia causata dalla depressione e dalla dipendenza da alcol. Ora invece è felice che la famiglia si sia riunita per essere vicina a Willis. "Ogni volta che vado a casa di mio padre mi tuffo in tonnellate di foto per fare tesoro di cose a cui non prestavo attenzione. Ho salvato ogni messaggio che mi ha lasciato in segreteria telefonica, credo che sto cercando di documentare, costruire una storia per il giorno in cui non sarà più qui per ricordarmi di lui. Ora ancora mi riconosce e si illumina quando mi vede".