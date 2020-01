Tallulah Willis: "So di essere sottopeso, ma è quello che sono e non voglio nascondermi per la vergogna"

Magra, fin troppo, al punto da destare qualche preoccupazione, ma decisa a non vergognarsi e a non nascondersi. Così Tallulah Willis, 25 anni, figlia di Bruce Willis e Demi Moore, si dichiara in un lungo post di inizio anno nuovo condiviso sui social in cui si mostra, quasi pelle e ossa, in bikini e poi in topless in una vasca con le due sorelle Rumer Willis, 31 e Scout Willis, 28, per celebrare i loro "diversi anni di sobrietà.