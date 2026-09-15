Talking Tom e i suoi amici arrivano sul grande schermo in Italia con "Talking Tom Heroes: Super Amici - Al cinema", un nuovo speciale cinematografico interattivo di 60 minuti. A partire dal 17 settembre, i cinema di tutta Italia accoglieranno i bambini per "Talking Tom Heroes: Super Amici - Al cinema". Lo speciale di 60 minuti è basato su Talking Tom: Super Amici, la serie animata in onda su Cartoonito che immagina Talking Tom e i suoi amici come supereroi full-time dotati di poteri straordinari. Ma l’esperienza che gli spettatori potranno sperimentare va ben oltre la semplice visione di un film: porta il potere del gioco al cinema, offrendo ai bambini la possibilità di vivere i personaggi e le storie che già amano in un modo completamente nuovo. Attraverso momenti interattivi integrati, la visione diventa partecipazione: i bambini si uniscono all’avventura e aiutano gli eroi lungo il percorso, creando un’esperienza condivisa che può proseguire anche oltre la sala, portando il gioco e l’immaginazione anche a casa.