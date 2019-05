Takagi & Ketra insieme a Giusy Ferreri accendono l'estate con i ritmi afro di"Jambo"

Nella lingua swahili, popolazione africana, jambo significa "ciao", saluto rivolto rigorosamente con il sorriso di chi non ha bisogno di niente. E " Jambo " è anche il titolo della nuova canzone firmata Takagi & Ketra con la partecipazione di Giusy Ferreri e Omi , artista giamaicano conosciuto per la sua "Cheerleader". Ritmi e sonorita afro beat a 130 bpm per un brano "che parla d'amore e vuole fare divertire chi lo ascolta" come dice Ketra a Tgcom24 .

L'occasione per incontrare il duo re Mida del pop italiano è stato il grande party di lancio del singolo organizzato in uno splendido resort in Sardegna. Tutto in stile rigorosamente afro, tra giraffe cartonate e tappeti zebrati. Sarà il nuovo tormentone estivo? "Chissa... - risponde Takagi -: Ogni estate che passa è sempre più difficile imporre un tormentone. C'è tanta concorrenza... Comunque vada noi ci siamo divertiti e questo basta. Speriamo si divertano anche gli altri'. Come è nata la canzone? "Ci siamo innamorati dei ritmi africani che abbiamo cominciato ad ascoltare su Spotify . Siamo sempre alla ricerca di nuovi sound e quando ci siamo imbattuti nella musica afro ne siamo rimasti folgorati e abbiamo pensato: perché non fare un brano in italiano su questi ritmi, una canzone che parli d'amore? E così è nato 'Jambo'". Per Giusy Ferreri si è trattato comunque di "un'esperienza bellissima e indimenticabile".

Takagi e Ketra con Giusy sono infatti partiti alla volta di Zanzibar per realizzare le riprese di "Jambo" lungo la splendida spiaggia dell'isola, accolti dai sorrisi e dall'entusiasmo dei bambini incuriositi dal set: "L'Africa è una terra che porterò sempre nel cuore per la ricchezza interiore che ho trovato nelle persone...per l'aspetto umano" dice la Ferreri. E Takagi aggiunge: "'Jambo' è gioia perché in Africa le persone sono sempre gioiose pur nelle mille problematiche che vivono. Siamo felici di aver potuto regalare dei sorrisi ai bambini che abbiamo incontrato nei villaggi e che non aveavo mai vissuto un'esperienza come quella di assistere alla realizzazione di un video".



E anche per la clip il duo ha varcato i confini del consueto. La direzione artistica è stata infatti affidata alla grande Sherrie Silver che ha realizzato tra gli altri le coreografie del video di Childish Gambino vincendo un MTV Vma Award per la migliore coreografia: "Siamo felicissimi che un personaggio come lei abbia realizzato parte delle coreografie del nostro video, è stato un onore per noi" affermano.



Il brano insomma sembra essere nato sotto le giuste stelle pronto per far ballare e divertire. Del resto il claim di "Jambo" recita "non c'è bisogno di niente" e il messaggio di Takagi & Ketra in fondo è anche questo, basta un sorriso e il resto viene da solo. "L'Africa insegna: jambo a tutti" .