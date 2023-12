"Il mio cuore è per te", il brano di Natale di Sylvia Pagni e Piero Mazzocchetti

Esce il 22 dicembre il brano "Il mio cuore è per te" firmato dai maestri Sylvia Pagni e Piero Mazzocchetti.

I noti artisti abruzzesi, firmano e interpretano questo inedito natalizio, emozionale e dal sapore tradizionale, in uscita in tutti gli store digitali. Il videoclip del nuovo singolo sarà presentato in anteprima esclusiva a "Mattino 5", in onda su Canale 5 giovedì 28 dicembre 2023.