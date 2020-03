Svelata la Batmobile di Robert Pattinson: ecco le prime foto ufficiali

Continua a crescere l'hype intono a "The Batman" , anche se l'uscita del film è lontanissima (25 giugno 2021), Dopo aver postato un video test in cui abbiamo potuto ammirare il costume di Robert Pattinson nei panni dell'Uomo Pipistrello, il regista Matt Reeves ha svelato l'aspetto della nuova Batmobile, condividendo alcune foto sul Twitter . Con grande gioia dei fan del supereroe DC Comics.

Il mezzo di trasporto del Cavaliere Oscuro è da sempre uno dei marchi di fabbrica dei film che lo hanno visto protagonista, uno degli elementi che rimangono per sempre nell'immaginario collettivo. La nuova Batmobile ha subito un'evoluzione; si allontana nettamente dalle versioni viste nei film di Christopher Nolan e Zack Snyder e sembra più un'auto reale che una uscita da un fumetto, Le linee sono più sobrie, ricordano quelle del veicolo che Adam West guidò nella serie originale anni 60, con in più un tocco minaccioso (il motore posteriore in bella vista) alla Mad Max (e che ricordano una macchinina Hot Wheels). L'auto sembra come se fosse assemblata da più parti (proprio come il costume di Batman) e stuzzica l'immaginazione di tanti fan: Bruce Wayne ci ha lavorato con le proprie mani?

Le riprese sono in corso nel Regno Unito. Oltre a Pattinson nel doppio ruolo di Bruce Wayne/Cavaliere Oscuro troveremo Zoë Kravitz in quello di Selina Kyle/Catwoman, Colin Farrell nella parte del Pinguino, Paul Dano in quella dell’Enigmista e John Turturro in quella del boss criminale Carmine Falcone. Poi Jeffrey Wright sarà il Commissario Gordon e Andy Serkis interpreterà il fido maggiordomo Alfred.

