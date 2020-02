Oscar 2020, "Parasite" è il miglior film ed entra nella storia

Sorpresa alla notte degli Oscar 2020 . A Los Angeles, a dispetto della maggior parte dei pronostici, è stato incoronato come miglior film " Parasite " del sudcoreano Bong Joon-ho , già Palma d'oro a Cannes. Il film ha vinto la statuetta anche come miglior film straniero e miglior regia . Migliori attori protagonisti Joaquin Phoenix . e Renee Zellweger, attori non protagonisti Brad Pitt e Laura Dern .

Oscar 2020, le foto più belle dello show Afp 1 di 32 Afp 2 di 32 Afp 3 di 32 Afp 32 di 32 Afp 32 di 32 Afp 32 di 32 Afp 32 di 32 Afp 32 di 32 Afp 32 di 32 Afp 10 di 32 Afp 11 di 32 Afp 12 di 32 Afp 13 di 32 Afp 14 di 32 Afp 15 di 32 Afp 16 di 32 Afp 17 di 32 Afp 18 di 32 Afp 19 di 32 Afp 20 di 32 Afp 21 di 32 Afp 22 di 32 Afp 23 di 32 Afp 24 di 32 Afp 25 di 32 Afp 26 di 32 Afp 27 di 32 Afp 28 di 32 Afp 29 di 32 Afp 30 di 32 Afp 31 di 32 Afp 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

E' davvero un Oscar storico quello conquistato da "Parasite" come miglior film. Per la prima volta, infatti, un film in lingua non inglese conquista la statuetta più importante di Hollywood, quella per il miglior film, nei 92 anni di storia del premio assegnato dall'Academy. L'opera del sudcoreano Bong Joon-ho porta a casa in totale quattro Oscar, aggiungendo a quelli per la regia e per il miglior film anche quello per la miglior sceneggiatura originale.

Tra l'altro in questa vittoria c'è anche un pezzetto di Italia, dal momento che nella colonna sonora del film c'è "In ginocchio da te" di Gianni Morandi, che infatti faceva il tifo per il film sudcoreano.