Natale al cinema nel segno dell'avventura con "Jumanji: The Next Level"

Arriva nei cinema il giorno di Natale "Jumanji: The Next Level". Dopo il successo del remake del celebre film degli anni 90 con Robin Williams, Dwayne "The Rock" Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan tornano nel mondo di Jumanji per salvare Spencer. Nel cast di questo sequel anche Danny Glover e Danny De Vito. Tgcom24 vi presenta una clip in esclusiva.