"Last Christmas": Natale al cinema con romanticismo e la musica degli Wham!

Kate (Emilia Clarke) arranca per le strade di Londra, un ammasso di scelte sbagliate accompagnato dal tintinnio delle campanelle sulle sue scarpe, un'altra irritante conseguenza del suo lavoro come elfo in un negozio natalizio aperto tutto l'anno. L'entrata di Tom (Henry Golding) nella sua vita, e la sua capacità di vedere attraverso le numerose barriere di Kate, le sembra qualcosa di troppo bello per essere vero.

Arriva nei cinema "Last Christmas": guarda le foto del film Universal 1 di 10 Universal 10 di 10 Universal 10 di 10 Universal 10 di 10 Universal 10 di 10 Universal 10 di 10 Universal 10 di 10 Universal 10 di 10 Universal 10 di 10 Universal 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sullo sfondo di una Londra che si trasforma per il periodo più meraviglioso dell'anno, niente sembra funzionare per questi due. A volte, però, devi lasciare che la neve cada dove vuole, devi ascoltare il tuo cuore... e devi avere fede.

POTREBBE INTERESSARTI: