100 anni di Federico Fellini: Italia in festa per il genio del cinema

Il 20 gennaio del 1929, esattamente 100 anni fa , nasceva a Rimini Federico Fellini . Da " Lo sceicco bianco " del 1952 a " La voce della luna " del 1990, il regista ha attraversato quaranta anni di cinema italiano firmando alcuni dei film più celebri della nostra storia, a partire da " La dolce vita ". Vinse tre Oscar per il miglior film straniero, con " Le notti di Cabiria ", " 8 1/2 " e " Amarcord ". Per ricordarlo sono previsti eventi in tutta Italia.

Autori come Woody Allen e Martin Scorsese lo associano ai più grandi di tutti i tempi: Bergman, Kurosawa, Bunuel. Candidato 12 volte al Premio Oscar, per la sua attività da cineasta gli è stato conferito nel 1993 l'Oscar alla carriera. Ha vinto inoltre due volte il Festival di Mosca (1963 e 1987), la Palma d`oro al Festival di Cannes nel 1960 e il Leone d`oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1985.

Il ministro Franceschini: Ha plasmato l'immaginario collettivo" - "Cento anni fa, il 20 gennaio del 1920, nasceva a Rimini Federico Fellini, un gigante della storia del cinema che ha segnato quest'arte con il suo talento, la sua verve onirica e la sua operosità. In tutto il mondo autori, registi, attori e pubblico continuano ad ammirare e a trarre ispirazione dal suo lavoro capace di plasmare l'immaginario collettivo. Il cinema italiano, oltre a tutto questo, gli è debitore dell'aver trasformato un'arte in una vera e propria industria creativa. Il Teatro 5 di Cinecittà, non a caso a lui intitolato, è stato il laboratorio in cui Fellini ha operato questa trasformazione, attingendo ai saperi artigiani delle maestranze della città del cinema per renderli protagonisti della nuova industria cinematografica italiana". Cosi' in una nota il ministro dei Beni e delle Attività culturali, Dario Franceschini, che ricorda che ci saranno migliaia di eventi in tutta Italia per celebrare il gigante del cinema.

