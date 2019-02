"Rex - Un cucciolo a palazzo", i cani di Buckingham Palace sbarcano al cinema

La vita di Rex è diversa da quella di qualsiasi altro cane. Immerso nel lusso di Buckingham Palace, ha conquistato il cuore di Sua Maestà. Finché, durante una cena ufficiale con il presidente degli Stati Uniti, si ritrova a essere la causa di un incidente diplomatico. Tradito dai suoi amici a quattro zampe, Rex si perderà per le strade di Londra e inizierà un viaggio che lo cambierà profondamente.



Ben Stassen ha raccontato: "Nella prima parte, Rex è un po' arrogante, sconsiderato. Sfrutta la sua posizione 'reale' per vivere come una star, ma è costretto a intraprendere un viaggio in solitaria: una volta tradito e allontanato da Buckingham Palace deve badare a se stesso. Finisci per simpatizzare con lui perché, dopo tutto, impara dai suoi errori e cresce".



"Rex - Un cucciolo a palazzo" è destinato a un pubblico di bambini dai 5 ai 10 anni, senza però dimenticare di far sorridere anche i genitori. In proposito il regista belga ha raccontato: "Mi sono divertito a mettere qui e lì qualche battuta destinata ai più grandicelli come le scene con Trump, i riferimenti a Fight Club o Rocky. Con questa pellicola abbiamo voluto allargare il nostro pubblico di riferimento più di quanto non avessimo già fatto con gli altri nostri film".