"Aladdin", Will Smith è Il Genio nel trailer del live action Disney

In occasione dei Grammy Awards, Disney ha rilasciato nuove immagini del film live action " Aladdin ", che sbarcherà nelle sale italiane dal 22 maggio . Il regista Guy Ritchie firma la rivisitazione del celebre classico d'animazione del 1992 che vede Will Smith nei panni dell’incredibile Genio con il potere di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica.

Il cast del film vede Mena Massoud nel ruolo dell'affascinante furfante Aladdin, Naomi Scott nel ruolo della bellissima e indipendente principessa Jasmine, mentre Marwan Kenzari interpreta il potente stregone Jafar. Girato negli studi di Londra e nelle meravigliose location desertiche della Giordania, il film vanta una colonna sonora composta dall'otto volte Premio Oscar Alan Menken ("La Bella e la Bestia", "La Sirenetta"), che comprende nuove versioni dei brani originali scritti da Menken e dai parolieri da Oscar Howard Ashman ("La Piccola Bottega degli Orrori") e Tim Rice ("Il Re Leone").



Il film d’animazione del 1992, che conteneva canzoni indimenticabili come il brano "A Whole New World" ("Il mondo è mio") e "Friend Like Me" ("Un amico come me"), incassò oltre 502 milioni di dollari al box office globale, dando vita a produzioni teatrali di successo a Broadway e nel resto del mondo.