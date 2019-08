"Attacco al Potere 3", Gerard Butler braccato dalla polizia

Dopo il successo dei primi due capitoli, Gerard Butler torna nelle vesti dell'agente dei servizi segreti Mike Banning in "Attacco al Potere 3 - Angels Has Fallen". Diretto da Ric Roman Waugh, il terzo film vede Banning in fuga e braccato dalla polizia, accusato di un tentativo di omicidio ai danni del Presidente degli Usa (Morgan Freeman). Ad aiutarlo ci sarà Nick Nolte, new entry nel cast. Tgcom24 offre una clip esclsuiva.