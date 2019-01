Da Jennifer Aniston a Dave Grohl, le star che compiono 50 anni nel 2019

A leggere i nomi sembra incredibile, ma il tempo passa per tutti. A un vero e proprio plotone di vip del mondo quest'anno toccherà soffiare su 50 candeline. Molte volte i fisici super in forma tradiscono l'età, ma nel 2019 arriveranno al mezzo secolo star come Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Renée Zellweger, Cate Blanchett e la protagonista di "Grey's Anatomy" Ellen Pompeo. Per non parlare di musicisti come Marilyn Manson, Ben Harper e Dave Grohl.