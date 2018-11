I Foo Fighters annunciano cinque date in Europa: ma non c'è l'Italia

Partito a giugno 2017, l'ultimo tour dei Foo Fighters si è concluso a fine ottobre in Canada (in Italia è passato a giugno per Firenze Rocks). Ora la band di Dave Grohl è pronta a ripartire e ha annunciato attraverso i social una serie di date europee per il loro nuovo "Concrete and Gold World Tour". "Europa, siete pronti per il 2019???", scrivono nel post su Facebook. Tra le date comunicate però non figurano al momento appuntamenti in Italia.