"10 giorni senza mamma", Fabio De Luigi nei panni di papà... a tempo pieno

Carlo (De Luigi) e Giulia (Valentina Lodovini) sono una coppia come tante. Lui ha un lavoro che lo assorbe completamente lasciandogli poco spazio per la famiglia. Lei ha invece rinunciato alla sua carriera di avvocato proprio in nome della famiglia. Con tre figli da gestire, Camilla (Angelica Elli),, 13 anni e in pieno sviluppo adolescenziale, Tito (Matteo Castellucci), 10 anni e molto "vivace" e la piccola Bianca (Bianca Usai) di 2 anni, che non ha ancora emesso una parola, una casa di cui occuparsi e un marito e padre praticamente assente, Giulia va in “burn out” e decide così di prendersi una vacanza di 10 giorni da tutti. Dieci giorni in cui la vita di Carlo verrà completamente stravolta. Nel cast anche Diana Del Bufalo, nei panni duna tata che lo aiuta tra accompagnamenti all'asilo, confessioni adolescenziali, liti, pianti e piccoli e grossi disastri in qusti 10 interminabili giorni .

Tra gag esilaranti e momenti di riflessione sui ruoli in famiglia, ma anche sui diritti delle donne a non essere solamente mamme e mogli, il film di Genovesi è una commedia “leggera” e godibile, che ha un grosso pregio però: racconta una storia "vera", in cui tutti possono identificarsi e immedesimarsi.