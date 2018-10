"Ti presento Sofia", una figlia tra Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti

Remake del film argentino "Se permetti non parlarmi di bambini!" (uscito nelle nostre sale nel settembre 2016), il film racconta di Gabriele (Fabio De Luigi), ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, papà concentrato esclusivamente su Sofia (Caterina Sbaraglia), la figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance. Un giorno nella sua vita ripiomba Mara (Micaela Ramazzotti), un'amica che non vedeva da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele non solo di non voler avere figli, ma anche di detestare i bambini. Travolto dalla passione, Gabriele nega l’esistenza di Sofia...



Il regista Guido Chiesa ha raccontato: "Le donne a fatica hanno trovato una loro centratura, ma i padri contemporanei sono molto confusi da un lato fortunatamente è venuto meno l'autoritarismo paterno ma dall'altro questi padri fanno fatica a trovare un loro ruolo e finiscono per avere una doppia vita, in un modo in casa e in un altro fuori. Sono dei vigliacchi; hanno paura dei figli perché non sanno come prenderli e hanno paura delle donne perché o hanno paura di perderle, come il nostro protagonista, o sono spaventate dal loro dinamismo".