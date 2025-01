Sting deve alzare bandiera bianca: "Prossimi Impegni annullati su consiglio medico"

"Su consiglio del suo medico, a causa di una malattia - si legge nel post social -, è con sincero rammarico che Sting deve cancellare la sua apparizione ai Bass Magazine Awards questo giovedì e rimandare i suoi concerti STING 3.0 a Phoenix, AZ (originariamente previsti per il 24 gennaio) al 1° giugno e a Wheatland, CA (originariamente previsti per il 26 gennaio) al 28 maggio, così come la sua esibizione al 20° anniversario della Cherrytree Music Company, che ora si terrà il 29 maggio. I fan sono pregati di conservare i biglietti per gli spettacoli rinviati, in quanto saranno validi per le nuove date. Sting si scusa sinceramente per gli inconvenienti e ringrazia i fan per la loro comprensione". Un caso simile per l'artista britannico era già accaduto nel 2019, sempre su consigli del suo medico, e anche in quel caso il tipo di malanno non era stato specificato.