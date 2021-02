Stevie Wonder pronto a "scappare" in Ghana: "Troppo razzismo negli Stati Uniti d'America"

Stevie Wonder ha deciso di trasferirsi in Ghana, nell'Africa Occidentale. Una decisione che il musicista, uno dei più innovativi e influenti di tutti i tempi, ha rivelato ad Oprah Winfrey nel salotto della sua popolare trasmissione televisiva. "Non voglio dover sentire i figli dei miei figli chiedere ancora: 'Per favore, rispettami, apprezzami. Ti prego, sappi che anch’io sono importante. Se non ti dispiace, considerami’" ha detto l'artista, una delle leggende del pop del XX secolo.



La situazione politica e sociale negli Stati Uniti preoccupa il pluripremiato cantante (ha vinto 25 Grammy Awards, un premio onorario ed è stato nominato 74 volte, ndr), 70 anni, nativo del Michigan, che ha detto: "Mi piacerebbe vedere il mio paese sorridere di nuovo e voglio vederlo prima di partire per Ghana, perché lo farò", ha insistito.



La Winfrey gli ha quindi chiesto sorpresa: "Ti trasferirai definitivamente in Ghana?". E il cantautore, il cui vero nome è Stevland Hardaway Morris ha confermato che lo farà.

L'autore di hit come "You Are the Sunshine of My Life" o "I Just Called to Say I Love You" aveva già espresso questo desiderio nel 1994 durante un’intervento presso l’associazione International Association of African American Music, quando affermò che il “senso di comunità" del paese africano fosse sicuramente maggiore rispetto a quello degli Stati Uniti.

