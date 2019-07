Stevie Wonder: "A settembre subirò un trapianto di rene"

Stevie Wonder ha dichiarato che riceverà un trapianto di rene a settembre. La leggenda della musica pop ha dato l'annuncio durante un concerto a Londra, all'Hyde Park. Wonder, 69 anni, ha detto che farà altri tre spettacoli e poi subirà l'intervento. Ha spiegato che ha già un donatore e ha assicurato che "va tutto bene", scatenando gli applausi del pubblico presente.

"Sono qui per testimoniarvi il mio amore e ringraziarvi del vostro - ha proseguito - non credete alle voci infondate sulle mia salute che sono circolate, sono qui e sto bene".

Nonostante i problemi di salute, il musicista si è esibito dal vivo cantando i suoi grandi successi come "I Just Called to Say I Love You" e omaggiando i grandi della musica come Aretha Franklin e John Lennon, con una interpretazione molto commovente di "Imagine".