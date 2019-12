Steven Tyler degli Aerosmith mostra il suo fisico da 71enne... completamente nudo: "Negli anni Ottanta la droga ci ha distrutto..."

Settantuno anni e non sentirli. Steven Tyler, leggendario frontman degli Aerosmith mostra il suo fisico asciutto e in forma mentre posa completamente nudo per un un servizio fotografico di Brian Bowen Smith sul magazine Haute Living . "Gli anni Ottanta sono stati terribili, la droga ci ha distrutto...", racconta il rocker in una lunga intervista dove spiega come è uscito dal tunnel della dipendenza...



Leggenda della musica rock Tyler svela come sia stato difficile in quegli anni restare lontano dal mondo delle dipendenze e degli abusi e di come sia stato lungo il cammino verso la sobrietà: "A quel tempo non c'erano i rehab, ma solo istituzioni mentali...".

Tyler e Joe Perry suo compagno di band e di stupefacenti venivano chiamati addirittura Toxic Twins, proprio perché ambedue consumavano smodate quantità di droghe e alcolici, al punto da mettere spesso a serio rischio la loro vita e la loro carriera.

Nell'intervista il padre di Liv Tyler ricorda come tuttavia siano stati proprio gli altri membri della band, primo fra tutti Joe Perry, ma anche Tom Hamilton, Joey Kramer e Brad Whitford ad aiutarlo ad uscire dal tunnel e di come sia loro grato per aver raggiunto la sobrietà, che dura ormai da otto anni.

Steven ha detto che all'interno della band "è stato il primo a ricevere cure" e che i suoi compagni di band "hanno fatto un ver e proprio intervento di salvataggio" su di lui.

Tyler ha avuto una serie di relazioni nel corso dei decenni, tra cui un'avventura con la modella Bebe Buell che ha portato alla nascita di una figlia, l'attrice Liv Tyler. Ha poi sposato l'ex modella Waryr Cyrinda Foxe nel 1978 e la coppia ha avuto una figlia, la modella Mia Tyler. Dopo il divorzio nel 1987, il rocker di "Dream On" si è risposato con la designer di abbigliamento Teresa Barrick nel 1988, con la quale ha avuto un'altra figlia, Chelsea, nel 1989 e un figlio, Taj, nel 1991. La coppia ha divorziato nel 2006. Al momento l'artista fa coppia con la sua ex assistente, Aimee Preston, che ha 41 anni meno di lui.

