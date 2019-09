Alla prima di "Ad Astra" Steven Tyler degli Aerosmith, la sua baby fidanzata e la figlia Chelsea rubano la scena a Brad Pitt

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Alla premiere del suo nuovo film "Ad Astra" mercoledì sera a The Cinerama Dome di Los Angeles Brad Pitt ha condiviso la scena con i co-protagonisti Ruth Negga, Liv Tyler, Tommy Lee Jones e Donald Sutherland. Ma a catalizzare i flash dei fotografi sono stati soprattutto Steven Tyler, 71 anni, frontman degli Aerosmith, la sorella incinta di Liv, Chelsea Tyler in attesa del suo primo bambino e la baby fidanzata di Steven, Aimee Preston, 30 anni, coetanea di Chelsea.... Una famiglia rock al gran completo. "Ad Astra" è la storia del cosmonauta Roy McBride (Brad Pitt), che viaggia fino ai confini estremi del sistema solare per ritrovare il padre scomparso e svelare un mistero che minaccia la sopravvivenza del nostro pianeta.