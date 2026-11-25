Secondo quanto si legge su Variety, la storia d'amore western riunisce anche Spielberg e la Buckley. La tre volte premio Oscar ha prodotto "Hamnet" nel 2025 per Focus, film che le è valsa la statuina come miglior attrice. Anderson arriva dal grande successo di "One Battle After Another!, che ha vinto sei statuette agli Oscar del 2026, tra cui la prima come miglior regia. "The Heart in Winter" sarà il primo film scritto da Anderson senza che ne curi anche la regia.