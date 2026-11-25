Drew Barrymore e Steven Spielberg, un affetto lungo una vita
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Dopo una carriera di quasi 60 anni, arriva il primo western per Steven Spielberg. Lo riferiscono diversi media statunitensi. Il regista tre volte premio Oscar dirigerà un film tratto dal romanzo pubblicato nel 2024, "The Heart in Winter" (Il cuore d'inverno) di Kevin Barry, con sceneggiatura di Paul Thomas Anderson e con nel cast, tra gli altri, Jessie Buckley, Cillian Murphy e Mark Rylance.
Il romanzo di Barry, ambientato nel 1891, segue il poeta irlandese Tom Rourke, che si innamora di Polly Gillespie, la novella sposa del capitano della miniera del Montana. Insieme fuggono verso San Francisco con una banda di pistoleri armati alle calcagna. L'uscita del film è prevista per il 2028. The Heart in Winter riunisce Spielberg e la Universal dopo l'uscita di "Disclosure Day" lo scorso giugno.
Secondo quanto si legge su Variety, la storia d'amore western riunisce anche Spielberg e la Buckley. La tre volte premio Oscar ha prodotto "Hamnet" nel 2025 per Focus, film che le è valsa la statuina come miglior attrice. Anderson arriva dal grande successo di "One Battle After Another!, che ha vinto sei statuette agli Oscar del 2026, tra cui la prima come miglior regia. "The Heart in Winter" sarà il primo film scritto da Anderson senza che ne curi anche la regia.
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