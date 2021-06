Stash al battesimo della sua piccola Grace, gli scatti e la dolce dedica: "Non esiste sorriso più sincero del tuo"

Un anno fa, durante la finale di "Amici Speciali" aveva annunciato che sarebbe diventato papà. Poi, per tutto il tempo fino alla nascita della bambina, Stash aveva aggiornato costantemente i suoi fan con le foto del pancino in lievitazione della compagna Giulia Belmonte e le ecografie. Fino a cinque mesi fa, quando la piccola Grace è venuta al mondo. Adesso il frontman di The Kolors festeggia il battesimo della primogenita condividendo sui social gli scatti della cerimonia nel Duomo di Ravello, in Costiera Amalfitana.