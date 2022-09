Star Wars, Darth Vader avrà la voce da un'intelligenza artificiale

Darth Vader , uno dei personaggi simbolo della saga fantascientifica, non avrà più la voce di James Earl Jones ma avrà una voce creata da un'intelligenza artificiale. A crearla sarà una start-up ucraina e James Earl Jones, dopo 45 anni di dialoghi e respiri del supercattivo al servizio del lato oscuro della Forza, ha dato il suo benestare. Anche perché a 91 anni proseguire era improbo ma allo stesso tempo voleva che il personaggio avesse un futuro con una voce che non tradisse la tradizione.

La start-up si chiama "

Respeecher

Matthew Wood

" ed è specializzata nell'alterare la voce di attori invecchiandola o riportandola a quando erano più giovani. Tra i personaggi di "Star Wars" Darth Vader è uno dei più amati dai fan anche incarnazione del male. E parte del suo fascino è dovuto anche alla sua voce, per quanto modificata in maniera robotica., il sound editor della franchise, ha spiegato in un'intervista a "Vanity Fair" che James Earl Joines "è un pezzo che parla di smettere con questo particolare personaggio", lasciando la produzione nella necessità di trovare nuove soluzioni per una figura chiave della saga ideata da George Lucas.

Premio

Oscar alla carriera nel 2011

L'ascesa di Skywalker

e vincitore di Grammy, Emmy e Tony, Jones ha fatto il suo debutto nel 1977 nella parte del Sith Anakin Skywalker, il padre dei gemelli Lucas e Leia, passato alle forze maligne dell'Impero di Palpatine dopo esser stato apprendista di Obi-Wan Kenobi. L'attore ha continuato a prestare a Darth Vader la sua caratteristica voce metallica e cavernosa per tutto il resto della franchise sul grande e sul piccolo schermo (e anche nel videogioco "Lego Star Wars"), fino al 2019 quando ha registrato una breve riga di dialogo per "", ultimo episodio della terza trilogia.

E pensare che Jones non fu la prima scelta per la voce di Darth Vader. Inizialmente sarebbe dovuto essere David Prowse (morto nel 2021), scelto da Lucas come interprete fisico di Vader per via del fisico statuario e della notevole altezza, a dar voce al supercattivo. Prowse era stato però scartato a causa di un forte accento del midwest che lo faceva suonare più come un contadino che come un dittatore galattico. Il regista aveva deciso così di sostituirne la voce in post-produzione con quella di un altro attore. Si pensò a quel punto a

Orson Welles

che venne pero' ritenuto fin troppo famoso e riconoscibile. Jones salì a bordo dopo che Lucas, avendolo visto nell'Otello a teatro, rimase colpito dalla sua potente voce baritonale. L'attore chiese, senza successo, di non essere inserito nei titoli di coda: pensava che non ci fosse nulla di artistico nella sua recitazione e fossero solo effetti speciali.