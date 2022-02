"Star Trek 4", la saga continua: confermato il cast dei film precedenti da Chris Pine a Zachary Quinto

Paramount ha annunciato infatti la produzione del quarto film della nuova saga di "Star Trek" con in aggiunta anche una notizia che farà felici i fan: tornerà il cast dei film precedenti. Rivedremo quindi Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Karl Urban, Zoe Saldaña e John Cho , protagonisti già in "Star Trek - Il futuro ha inizio" (2009), "Into Darkness - Star Trek" (2013) e "Star Trek Beyond" (2016).

Dietro alla macchina da presa troveremo Matt Shakman, che si è fatto notare per aver diretto gli episodi dell'acclamata serie Marvel "WandaVision". Shakman supervisionerà inoltre la sceneggiatura scritta da Josh Friedman e Cameron Squires.

L'annuncio è arrivato da J.J. Abrams, regista dei primi due film del franchise, che si occuperà qui della produzione: "Siamo felicissimi di annunciare che stiamo lavorando sodo a un nuovo film di Star Trek che gireremo entro la fine dell’anno che coinvolgerà il nostro cast originale e alcuni nuovi personaggi che saranno fantastici e aiuteranno a condurre Star Trek in aree inesplorate. Siamo molto felici per questo film, abbiamo un mucchio di altre storie di cui stiamo discutendo che crediamo saranno davvero coinvolgenti, perciò non vedo l’ora che scopriate cosa bolle in pentola. Fino ad allora, lunga vita e prosperità"

Star Trek 4 ha avuto una lunga gestazione. Il nuovo capitolo era rimasto bloccata nel 2018 a causa delle trattative andate in fumo con alcuni protagonisti come Chris Pine e Chris Hemsworth. Nell’aprile 2021 Paramount ha ufficialmente previsto un nuovo film Star Trek in uscita il 9 giugno 2023. Nel novembre 2021, ha posticipato il titolo al 22 dicembre 2023.

